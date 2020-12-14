Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Mümtaz Koyuncu'nun oğlundan duygulandıran sözler

'BABAM ŞEHİT OLARAK ANILSIN'

Koyuncu'nun oğlu Ahmet Koyuncu babasını şu sözlerle anlattı ?Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı. Babam son nefesine kadar çalıştı. Yoğun bakımda bile ismini bilmediğim öğrencileri için 'Gönder bana, tezini okuyayım' diyen birisiydi. Vatanına çok çalışarak hizmet etti. Ailem adına görev şehidi kabul edilmesini çok istiyoruz?