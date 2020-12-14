Kovid-19’den eşi vefat edene maddi destek

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin eşlerine 1500 TL nakdi yardım yapacaklarını açıkladı.

Pandemi sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaşarak hafifletmeye çalıştıklarını söyleyen Mehmet Tahmazoğlu, "Korona virüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafımıza ve usta öğreticilerimize 1.500 TL destek çıktık. Aynı zamanda korona virüsünden dolayı evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımız da devam ediyor. Şimdi de korona virüsünden dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza 1.500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir" dedi.