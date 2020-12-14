Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu koronavirüsü yendi

KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde 3 hafta süreyle tedavi gören Rektör Kavuncu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu süreçte Devletimizin istisnasız bütün hastalara ne gerekiyorsa hiçbir şey esirgemeden yerine getirdiğini gördüm. Bu sağlanan imkanlar nedeniyle gerçekten millet olarak ayrıcalıklı insanlarız. Milletimize bu ortamı ve imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve sağlık personelimize ve emeği geçenlere minnettarız" dedi.

Rektör Kavuncu sözlerine devamla: "3 Hafta tedavi olmak üzere 1 haftalık dinlenme olmak üzere 1 ay sonra Üniversitede görevime başladığım için mutluyum. Mesai arkadaşlarıma, personelime ve tüm dostlarıma gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.