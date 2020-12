Kütahyalı Picasso hayalindeki ülkeyi çizdi...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü GPDP 2019/1 kapsamında İzmir Şehit Fatih Satır Bornova Bilim Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Üstün Yetenekliler de Gönüllü" isimli proje kapsamında Türkiye çapında Bilim Sanat Merkez ileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Elif Azra Okçu, onlarca eser arasında ilk üçe girerek başarı ödülü almaya hak kazandı ve Türkiye Şampiyonu oldu. Elif Azra Okçu'nun elde ettiği başarının sosyal medya sayfalarında yayınlanmasının ardından öğrenciye Kütahya'dan ve ülke genelinden tebrik mesajları yağdı.

HAYALİNDEKİ ÜLKEYİ ÇİZDİ

Lösemi farkındalığına katkı sağlamayı amaçlayan yarışmaya "Japon Sokağı" temalı çalışmasıyla katılan Elif Azra Okçu, yarışmanın online ödül töreninde yaptığı konuşmada amacının çok sevdiği ülke olan Japonya'da bir sokağı gezerken hissettiği huzuru, bütün dünya üzerinde lösemiyle mücadele veren çocuklarla paylaşmak olduğunu söyledi. Okçu; "Görsel çalışmamda kullandığım sakura ağacının çiçekleri ölümle yaşam arasındaki anı temsil eder. Bu çiçeklerin pembe rengi mutluluğu beyaz rengi ise huzuru temsil eder. Siyah beyaz olarak resmedilen eserin üzerindeki bir diğer ayrıntı ise renkli ışıklardır. Bu ışıklar da umudun hep var olduğu anlatılmaktadır" diye konuştu.

HER ÇOCUK EŞİT DÜNYAYA GELMİYOR

Lösemi farkındalığı konusuna dikkat çeken Elif Azra Okçu; "Bugün dünyamızda her çocuk eşit şartlarda dünyaya gelmiyor, ya da aynı imkanlara sahip olamıyor. Bazı kardeşlerimiz küçük yaşlardan itibaren lösemi hastalığı ile tanışıyor. Ben bu süreçte moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tedavi süreci bir yana bizlerinde lösemi hastası insanlara her zaman moral ve motivasyon sağlamalı, onlara her zaman umudun var olduğunu anlatmalıyız. Başımıza gelmez demeden, hepimizin küçük bir adım atıp, farkındalık oluşturarak onlara destek olmamız gerekiyor. Lösemi hastalığını yenmek için birlikte hareket etmeli ve güçlü insanlar olmalıyız. Görsel çalışmamdaki renkli ışıklar tüm lösemili çocuklara umut olsun" dedi.

JAPONYA'DAN TEBRİK MESAJI

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğrencisi Elif Azra Okçu'nun ulusal bazlı görsel yarışmada derece alması ve görsel çalışmasında bir Japon sokağını tasvir etmesi sonrasında Japonya Büyükelçiliği, Kütahyalı öğrenciye bir tebrik maili gönderdi. Japonya Büyükelçiliği gönderdiği tebrik mailinde; "Değerli çalışmanız ve paylaşımınız için çok teşekkür ederiz. Gelecekte Japonya'da üniversite veya master vb. eğitim görmeyi dilerseniz, tüm detayları açıklanan burslarımıza başvurabilir veya bizimle irtibata geçebilirsiniz." şeklinde ifadelere yer verildi.