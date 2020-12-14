Kybele ait olduğu topraklarda

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele Heykeli, 60 yıl sonra getirildiği Türkiye'de İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kybele ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir" dedi. 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve yaklaşık 60 yıl sonra doğduğu topraklara geri getirilen tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykelinin tanıtımı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük hukuki çabaları sonucu gerçekleşen operasyonla, 12 Aralık'ta New York'tan İstanbul'a getirilen heykelle ilgili programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ülke mirasını korumak için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele Heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir" diyen Bakan Ersoy, "Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016'da Roma Dönemi'ne ait bir Kybele Heykeli'ni yurtdışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır" ifadelerini kullandı.Ersoy şöyle devam etti: "Elde edilen bilgiler ışığında Amerika'da gerçekleştirilecek satışının durdurulması istenmiştir. İlgili şahsın Kybele Heykeli'ne dair açtığı aidiyet davasına, Türkiye karşı hukuki süreci başlatarak cevap vermiştir. Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve New York Başkonsolosluğumuzun yoğun çalışmalarıyla 'Kybele Heykeli'nin iadesi konusundaki karşı iddialarımız tüm muhataplarımıza ilettik. Heykelin ülkemize ait olduğunu ispatlamaya yönelik Bakanlığımız uzmanlarının yerinde yaptığı incelemelere ve raporlamalarına ek olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları da çok ciddi katkı sunmuşlardır." Kybele Heykeli'nin yeni müzenin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar'a döneceği kaydedildi.Türkiye'den 1960'lı yıllarda İsrail'e kaçırılan Kybele Heykeli, uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendiriliyor. İncelemelerde, söz konusu heykelin tipolojik özelliği, kullanılan mermerin cinsi, işçiliği ve yazıtından edinilen bilgiler ışığında kuvvetle Anadolu kökenli olduğu anlaşılıyor. Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu "ana tanrıça" olarak tapınılan Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.