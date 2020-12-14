Mersin’de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Anamur ve Silifke ilçelerinde, Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımına yönelik yaptığı çalışmalarda, Anamur'un Gercebahşiş ve Güngören Mahallelerine düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.Yapılan aramalarda folyaya sarılmış 10 gram metanfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanırken yakalandı

Ayrıca, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerininin uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda ise, Narlıkuyu Mahallesi Akyar mevkiinde 1 şahısı uyuşturucu madde kullandığı esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısın, üzerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahsılar ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.