Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Aralık Milli Piyango Süper Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişte ikramiyenin devretmesiyle beraber ikramiye 19 milyon TL'yi aştı. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Akşam 21.30'da gerçekleşecek olan çekilişin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber haberimizde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden şanslı numaralara ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Aralık 2020 Milli Piyango ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı…
MPİ İLE SÜPER LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI | SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 19 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.
13 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANAN NUMARALAR: 8 26 28 36 38 42
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık Süper Loto sonuçları: 12 - 10 - 3 - 29 - 32 - 51
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
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Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!