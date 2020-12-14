Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Aralık Milli Piyango Süper Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişte ikramiyenin devretmesiyle beraber ikramiye 19 milyon TL'yi aştı. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Akşam 21.30'da gerçekleşecek olan çekilişin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber haberimizde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden şanslı numaralara ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Aralık 2020 Milli Piyango ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ İLE SÜPER LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI | SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 19 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.