Son dakika: MSB’den askerlik sevk tarihleri ile ilgili açıklama geldi! Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte, askerlik sevk tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MSB tarafından yapılan açıklamanın ardından, önümüzdeki günlerde MSB bünyesine katılarak Askerlik görevini yerine getirecek olan kişiler 'askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?' sorusunu araştırmaya başladı. MSB sevk tarihleri ile ilgili açıklamasında ertelenen tarihleri ve yeni tarihleri duyurdu. İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması…

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte o açıklama;