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'ta silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli yakalandı

'un Bulanık ilçesinde silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, 6 şüpheli ise yakalandı.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:52 ABONE OL
Muş'ta silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, 6 şüpheli ise yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde 1 şahsın silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olay sonrasında Bulanık ilçesi başta olmak üzere il genelinde yapılan operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen av tüfeği, 8 adet şarjör, 22 adet 9 mm tabanca fişeği, 24 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Toplam 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimizde suçla mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.

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Muş'ta silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli yakalandı
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