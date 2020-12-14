Nevşehir simidi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Nohut mayası, su ve un kullanılarak katkı maddesiz hazırlanan Nevşehir Simidi coğrafi işaret tescili aldı.

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir Simidi'nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret olarak tescillenmesi için yapılan başvuru sonuçlandı.

1700'lü yıllardan beri yaygın olarak üretilen simit için, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Yapılan incelemenin arından Nevşehir Simidi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

"İLİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimize özgü değerlerden olan Nevşehir Simidi'nin kurum olarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. İlimize hayırlı olsun." dedi.

Pınarbaşı, "İlimize özgü meşhur Nevşehir Simidi'nin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve pazar payının artırılması amacıyla NEVESOB olarak Ahiler Kalkınma Ajansımızın teknik desteğiyle temmuz ayında başlatmış olduğumuz Coğrafi İşaret Tescil çalışmamız hamdolsun ki olumlu sonuçlanarak neticelendi. Bu gün itibariyle elimize ulaşan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilimizin bir değerinin tescillenmesi sağlanmış oldu. İnşallah bundan sonra ki süreçte ürünümüzün pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.