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'de 5 kafadar hayvan belediyeyi bastı!

’de görenlerin şaşkına döndüğü bir olay yaşandı. Ahırdan kaçan 5 kafadar hayvan Nevşehir Belediyesini bastı. Bu anlarda belediyenin güvenlik görevlileri ve bazı personelin yaşadıkları saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 22:15 Son Güncelleme: 14.12.2020 22:53 ABONE OL
Nevşehir'de 5 kafadar hayvan belediyeyi bastı!

Nevşehir'de ahırdan kaçan 1 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Nevşehir Belediye binasına geldi.

Güvenlik görevlilerine zor anlar yaşatan kafadar hayvanların belediye binasına girme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Nevşehir’de ahırdan kaçan 5 kafadar hayvan Nevşehir Belediyesi'ni bastı

Hayvanlar, karşılarına çıkan vatandaşlara da saldırdı.

Belediye görevlilerince yakalanan hayvanlar Hayvan Kasabası'na götürüldü.
Hayvanların sahibi Hasan Ünbulan, hayvanlarını Hayvan Kasabası'ndan teslim aldı.

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Nevşehir'de 5 kafadar hayvan belediyeyi bastı!
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