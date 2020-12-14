Nevşehir'de 5 kafadar hayvan belediyeyi bastı!

Nevşehir'de ahırdan kaçan 1 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Nevşehir Belediye binasına geldi.
Güvenlik görevlilerine zor anlar yaşatan kafadar hayvanların belediye binasına girme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Nevşehir’de ahırdan kaçan 5 kafadar hayvan Nevşehir Belediyesi'ni bastı
Hayvanlar, karşılarına çıkan vatandaşlara da saldırdı.
Belediye görevlilerince yakalanan hayvanlar Hayvan Kasabası'na götürüldü.
Hayvanların sahibi Hasan Ünbulan, hayvanlarını Hayvan Kasabası'ndan teslim aldı.