Nusaybin'de çıkan silahlı mera kavgasında, 6 yaralı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Duruca ve Yolbilen köylüleri arasında yaşanan mera kavgasında kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfek kullanılması üzerine S.İ., A.Ö., Ş.D., A.K. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, S.İ., Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ilçe merkezine taşınması üzerine bir grup Hınıs Caddesi üzerinde Yolbilen Mahallesi Muhtarı N.Ö'ye saldırdı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Muhtar N.Ö., vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçede geniş çapta soruşturma başlatan polis ve jandarma Duruca ve Yolbilen Mahallesi yanı sıra Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay nedeniyle Jandarma ekipleri Duruca köyün giriş ve çıkışlarını kapatı. Soruşturma sürüyor.