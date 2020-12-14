Nusaybin’in içmesuyu ve altyapısı masaya yatırıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş Başkanlığında Nusaybin ilçesinin içmesuyu ve altyapısı masaya yatırıldı.

Vali Demirtaş, vatandaşların içmesuyu ve altyapı konularında talep ve sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla tespit edilen sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nusaybin ilçesinin içmesuyu ve altyapısı masaya yatırılarak çözüm önerileri konuşuldu.

Sorunları belirlemek ve bunların çözümü noktasında imkanlar ölçüsünde çalıştıklarını söyleyen Vali Demirtaş, Mardin genelinde içmesuyu ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmanın gayretinde olduklarını belirtti.



Sorunları tek tek tespit ederek çözümü için yatırım programları oluşturulduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi;

"İlçelerimizdeki içmesuyu ve altyapı sorunlarını çözmek için ekiplerimiz çalışıyor. Bazı noktalarda ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin dört yanındaki her bir vatandaşımıza hizmet sunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İmkanlar ölçüsünde gerek üst yapı gerekse de altyapı konularında vatandaşlarımızın beklediği hizmetleri sunabilmek için çalışıyoruz."

Vali Demirtaş'ın yanı sıra toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve ilgili Daire Başkanları ile Şube Müdürleri katıldı.

Toplantı, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Nusaybin ilçesinde yapılması planlanan ve devam eden çalışmalar hakkında yapılan değerlendirmenin ardından son buldu.