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Önce telefonu sonra kendisi düştü

’da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 35 yaşındaki Murat B, elindeki telefonu dereye düşürdü. Düşlen telefonu almak için çabalayan genç dengesini kaybedince telefonun arkasından kendisi de düştü.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:30 ABONE OL
Önce telefonu sonra kendisi düştü

Bursa'da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 35 yaşındaki Murat B, dereye düşürdüğü telefonunu almaya çalışırken kendisini de düştü.

Merkez Osmangazi ilçesinde sabah erken saatte evden çıkan Murat B, otobüs duraklarına yürürken elinde oynadığı telefonu dereye düşürdü. Düşen telefonu almak için dereye inmeye çalışan Murat B, ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metreden aşağı düştü. Yardım çağrılarını duyan yoldan geçen vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye kurtarma ekipleri, dereye inerek halat ve sedye ile yaralı Murat B'yi dereden çıkardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan şahıs ayağındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Önce telefonu sonra kendisi düştü
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