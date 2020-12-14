Otomobildeki parmak izi yakalattı

İzmir Bayraklı'da yaşayan Mert Kayacan'ın (26) ailesinin 23 Ağustos'taki kayıp başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın, talimatı üzerine Kayacan'ın bulunması için özel ekip kuruldu. Kayacan'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, 50'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mert Kayacan'a ait otomobili Bornova'da üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde buldu. Otomobilde yapılan araştırmada, B.A.'ya (25) ait olduğu tespit edilen parmak izine ulaşıldı. Bayraklı'da yaşayan B.A. ile irtibatlı olduğu ve olayla ilgili bilgisi olabileceği değerlendirilen 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden B.A. ile R.K., Kayacan'ın kayboluşuyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürseler de çapraz sorguda, para konusunda anlaşmazlık nedeniyle Kayacan'ı Narlıdere'deki ormanlık alanda başına tabancayla ateş ederek öldürdüklerini ve açtıkları çukura gömdüklerini itiraf etti. B.A. ve R.K. "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.