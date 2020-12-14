Pencereden baktı bir gözünü yitirdi

Karaman'da, 37 yaşındaki Ömer Erduran, dışarıdan gelen kavga seslerine bakmak için pencereye yönelince, açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesi üzerine bir gözünü kaybetti. Olayı gerçekleştiren kişiler ise halen yakalanamadı. Erduran, "Şu ana kadar gözüm için 20 bin lira para harcadım. Ona mı yanayım yoksa şoförlük mesleği yapıyorum, onu kaybettiğim için ona mı yanayım" dedi. Zanlıların yakalanmasını isteyen Erduran, evin geçimini çalışamadığı için eşinin sağladığını dile getirerek, "Üç tane çocuğum var, hiçbir ihtiyaçlarını gideremiyorum" diye konuştu. İHA