Polise 'Artistliğiniz kime?' demişti! Daha önce de çay bahçesini birbirine katmış!

GARSONLARA KÜLLÜK, MÜŞTERİLERE BARDAK FIRLATMIŞTI

Bu arada Gülcan Ç.'nin daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı. Birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gülcan Ç., 16 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği çay bahçesinde oturduğu masadaki küllüğü önce yere ardından ise kendisini uyaran garsonların üzerine attı, daha sonra da masaları devirip diğer müşterilerin üzerine bardak fırlattı. Bunun üzerine garsonlar Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyince kadının yanındaki arkadaşları, garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polisler Gülcan Ç.'yi gözaltına alarak karakola götürmüştü.