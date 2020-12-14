Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfekle hak arayışı hapiste bitti

Pompalı tüfekle hak arayışı hapiste bitti

'da yaşanan olayda, buzdolabını tamir ettirmek için evine beyaz eşya servisi çağıran adam, tamir bittikten sonra buzdolabından ses geldiğini iddia ederek parasını geri istedi. Ücret iadesi yapmayan servis görevlilerini, pompalı tüfekle tehdit edip arabalarına saldıran adam parasını aldı ama zorbalık cezaevinde bitti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 14.12.2020 20:18 ABONE OL
Pompalı tüfekle hak arayışı hapiste bitti

Bayrampaşa'ya bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, buzdolabı bozulduğu için evine servis çağıran İ.Ö.G., tamirden sonra buzdolabından ses geldiğini ve tamiri beğenmediğini ifade ederek parasını geri istedi. Servis görevlileri tamiri yaptıklarını ve para iadesinin mümkün olmadığını söyleyip evden ayrılırken, İ.Ö.G. bu sefer de pompalı tüfeğini alıp servis görevlilerinin yanına gitti.

Tekrardan parasını isteyen İ.Ö.G. parasının verilmemesi üzerine servis aracının camlarını kırıp, görevlileri öldürmekle tehdit edince, görevliler parayı iade etmek zorunda kaldı. Bununla da yetinmeyen zorba adam, servis aracına ait ruhsatı da aldı. Servis görevlilerinin şikayetiyle Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri olay anına dair kamera görüntülerini inceledi. Kimliği tespit edilen İ.Ö.G isimli şahıs evinde, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 4 adet fişek ve servis aracına ait ruhsat ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pompalı tüfekle hak arayışı hapiste bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA