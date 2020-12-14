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Pontus sikkeleriyle böyle yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
Pontus sikkeleriyle böyle yakalandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan E.A.'nın Ümraniye'deki iş yerine operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışırken yakalanan E.A.'nın elindeki çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda 877 adet Helenistik Dönem Pontus Bölgesi'ne ait bronz sikke ele geçirildi. Tarihi eserlerin ele geçirildiği ve şüphelinin yakalandığı o anlar jandarmanın kameralarına yansıdı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen sikkelerin tamamının Helenistik Döneme ait Pontus Bölgesi'nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları ve "Toplu Mezar Buluntusu" niteliği taşıdıkları tespit edildi.
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Pontus sikkeleriyle böyle yakalandı
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