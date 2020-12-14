Resim Bulunan Odada Namaz Kılınır mı? İçinde Resim Olan Evde Namaz Kılınır Mı?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit farz namaz bulunur. Bunların dışında Cuma namazı kılmanın da farz olduğu söylenmektedir. İslam dini için en önemli ibadetlerin başında yer alan ve dinin en temel direği olarak adlandırılan namaz ibadeti yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunur. İçinde resim bulunan evde namaz kılınır mı sorusu da bu konuda tereddüte düşen kişiler tarafından araştırılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre resim bulunan evde odada namaz kılınır mı sorusunun yanıtı bu başlık altında yer alıyor.

RESİM BULUNAN EVDE ODADA NAMAZ KILINIR MI?

Farz olan namaz ibadetini kusursuz olarak yerine getirmek isteyen birçok kişinin merak ettiği konudur. Namaz kılınacak odada resim vb. figürlerin bulunması hakkında hadis kaynaklarında çeşitli bilgilere rastlanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ve hadisler şöyle;

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in "Melekler, içerisinde köpek ve resim/heykel bulunan eve girmezler" anlamındaki hadisleri değişik hadis kitaplarında zikredilmektedir (Buhari, Libas, 88; Ebu Davûd, Libas, 47). Fakat hadiste yer alan bu uyarının, daha ziyade tapınmak veya tazim göstermek amacıyla evlerde bulundurulan fotoğraf, resim ve heykeli kapsadığı bazı âlimler tarafından ifade edilmiştir. Hadisin bu şekildeki yorumundan hareket eden bazı âlimler, tapınma ve tazim amacı güdülmeyen ve umumi adaba aykırı olmayan canlı varlıkların resimlerinin yapımını da caiz görmüşlerdir. Buna göre dinimizin ilke ve amaçlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla söz konusu resimlerin evlerde bulundurulmasında ve bu evlerde namaz kılınmasında bir sakınca yoktur. Ancak bu resimlerin namaz kılanın görüş alanına girecek konumda bulunması mekruh görülmüştür (Fetavay-ı Hindiyye, I, 107). Çünkü bu durumda namaz kılanın dikkati dağılır ve huşuu kaybolur.

Eğer söz konusu resimler halıda veya sergide yer alıyorsa çok belirgin olmamaları halinde bu halı ve sergiler üzerinde namaz kılınabilir. Eğer belirgin bir halde ise namaz kılarken doğrudan bu resimler üzerine secde edilmesi mekruh görülmüştür (Fetavay-ı Hindiyye, I, 107).