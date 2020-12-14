Sabah Namazının Kazası Nasıl Kılınır? Sabah Namazının Kazası Nasıl Olur?

Sabah namazı beş vakit namaz arasında günün en erken vakitte kılınan namazıdır. Sabahın en erken saatinde olduğu için diğer namazlara göre daha zahmetli olsa da faziletleri de bir o kadar fazladır. Sabah namazının kazasının nasıl kılınacağı da birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Namaz vaktinde uyanamayanlar için sabah namazının kazasının kılınışını bu başlık altında derledik. Peki, Sabah namazının kazası nasıl olur? Sabah namazının kazası nasıl kılınır?



SABAH NAMAZININ KAZASI NASIL KILINIR?



Namazı kazaya kalan kişinin daha önce kazaya bıraktığı namazlar varsa ve bunların sayısı altıyı bulmamışsa, yani kişi sahib-i tertip ise, bu kimse önce kazaya kalan namazını, sonra da o vaktin farzını kılmalıdır. Kazaya kalan namazları altı vakit veya daha fazla ise, yani kişi sahib-i tertip değil ise, kaza namazını kerâhet vakitleri dışında dilediği zaman kılabilir (Haddâd, el-Cevhera, I,80; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 221-223).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur." (Buhârî, Mevâkîtü's-Salât, 37; Müslim, Mesâcid, 315) buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), Hendek savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar; bunun üzerine "Bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun." diye beddua etmiş ve ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir (Müslim, Mesâcid, 205). Ayrıca Hayber Fethinden dönerken, bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir (Müslim, Mesâcid, 309).

Sabah Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk sabah namazının kazasını kılmaya" ya da "son sabah namazını kılmaya."