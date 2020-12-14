'Sakin şehir' Halfeti sessizliğe büründü

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013'te 'Sakin Şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak anılıyor.

Tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçeyi gezen turistler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Sakin ilçe Halfeti hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından ardından kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen yine sessizliğe büründü.

Turizm ilçesi Halfeti, corona virüs önlemleri nedeniyle turist ağırlamıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde alternatif turizm alanında cazibe merkezi konumundaki kent, en sakin günlerini yaşıyor. Tarih ve doğa turizmi açısından adından söz ettiren ve günlük binlerce ziyaretçinin uğradığı ilçe, tamamen sessizliğe büründü.

Turizmciler, corona virüs salgını dolayısıyla ilçenin tamamen sessizliğe büründüğünü belirterek salgının bir an önce geçmesini ve işlerini yapmak istediklerini söyledi.