Şanlıurfa'da polisleri bıçaklayanlar tutuklandı

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ev boşaltma nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı.

Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı. Kiracıyla ev sahibi arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E, S.E, F.E. ve B.E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "görevli memura etkin direnme" ve "kesici aletle yaralama" suçlamasıyla tutuklandı