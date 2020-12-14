Şanlıurfa’da vatandaşlar elektrik duasına çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektriği kesilen vatandaşlar köydeki elektrik trafosu önünde toplanarak yağmur duası gibi elektriklerinin gelmesi için dua etti. Suruç ilçesine bağlı karınca Kırsal Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, Mahallede sürekli elektriğin kesildiğini iddia ederek, yağmur duası yerine elektrik duası yaptılar. Sabah saatlerinde elektriğin kesildiğini belirten mahalle sakinleri, köydeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılamadığı ve mahallede suyun bittiğini kaydetti.

Köyde yaşayan vatandaşların yaptığı açıklamaya göre, "Sabah saat dörtten akşam kadar elektriklerimiz kesilmiş durumda 12 Aralık tarihi sabah saat 06.00'dan ibaren akşam 16.00'a kadar elektriklerimiz yoktu. Bugün 14 aralık yine sabah saat 06:'dan itibaren elektriklerimiz kesilmiş. Akşam saat kaçta geleceğini bilmiyoruz. Uzaktan eğitimi nasıl yapacağız televizyon yok çocuklar ders çalışamıyor. Su kalmadı. Sosyal mesafe maske temizlik diyoruz. Su olmayınca nasıl temizlik olacak" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'TAN ELEKTRİK İSTİYORUZ"

Suruç için elektrik duasına çıktıklarının belirten vatandaşlar, "Biz nereye başvurursak ancak Allah'ın gücü yeter diyorlar. Allah'ın gücü her şeye yeter bizde şimdi elektriği Allah'tan istiyoruz. Elektrik duasına çıktık. Allah'ım bu zulme son ver. Yetkililer köylere gelip evleri basıyorlar ceza kesiyorlar. Kaç gündür Suruç'ta elektrik yok. Biz çiftçilere yüzlerce borç çıkarıyorlar. Nereye gidersek kimsenin Dicle elektriğe gücü yetmez diyorlar. Bizde amenna deyip Allah'ın gücü her şeye yeter diyoruz. Biz buradan Allah'tan elektrik istiyoruz elektriğimiz yok. Bu Dicle elektriğin zulmüne kim dur diyecek. Yeter artık biz ne yapalım. Uzaktan eğitimde elektriksiz çocuklarımız nasıl ders yapacaklar. Biz bugün burada yağmur duasına çıkmadık elektrik duasına çıktık. Su yok elektrik yok sokağa çıkma yok biz ne yapalım nereye gidelim. Biz Ak partiliyiz biz sadece burada elektrik istiyoruz. Bize sahip çıksınlar artık biz nereye gidelim" sözlerine yer verdi.