Şehit çocuğuna Batman'da sürpriz doğum günü

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi yöneticileri, 1 Mayıs 2016'da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Batmanlı polis memuru Yusuf Erin'in kızı Sera'nın doğum gününü kutlandı. Şehit olan babasının 'Şehit Yusuf Erin' ismini taşıyan zırhlı aracın önünde Sera'ın kutlanan doğum gününde duygulu anlar yaşandı.

Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Yusuf Erin'in bir çocuğunun doğduğunu öğrendiğinde eşine, 'Şehit olursam ve çocuğum kız doğarsa adını Sara' koy dediğini ve üç gün sonra da şehit olduğunu ifade etti.

Pekacar, "Bugün, vatanı doğmamış çocuğundan çok seven bir yiğidin, yüzlerce polis ve vatandaşın hayatını kurtarmak için kendini bomba yüklü araca siper eden Şehit Polis Yusuf Erin'in biriciğinin doğum gününü, babasının adını taşıyan zırhlı aracın önünde kutladık. Sara, benim Kudüs'te yol arkadaşımdı. Allah ömür verdikçe de kızım olacak, kardeşim olacak. Belki kanımdan değil ama o her zaman canımdan olacak. İyi ki doğdun Sara'm. Ömrün uzun, bahtın güzel olsun" dedi.