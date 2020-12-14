Sena'nın feryadı

İstanbul'da severek evlendiği kocası Özgür Arslan'dan şiddet gören Sena Arslan, Ocak ayında kocasına boyanma davası açtı. Sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışan genç kadın, SABAH'a şunları söyledi: "Kocam uyuşturucu madde bağımlısı. Uyuşturucuyu bırakması için çok çabaladım ama olmadı. Madde kullandıktan sonra halüsinasyonlar görüp bana eziyet ediyor. Bana 5 yaşındaki oğlumun gözleri önünde defalarca işkence etti. Bir keresinde yastıkla boğmaya kalkıştı. Oğlum ise 'anne ne olur ölme' diye ağladı. Evdeki internet modeminin şifresini dışarıdaki insanlarla paylaşıp onu aldattığımı söylüyor. Eve casus gönderip kendisine siber saldırı yapıyormuşum. Kafasında canlandırdığı her şeyi gerçek sanıp beni dövüyor. Son aramasında ise 'seni dağa kaldıracağım. Seni alacağım günü bekle' diye arayıp tehdit etti.

Kocasından gördüğü şiddet üzerine 3 ay oğluyla birlikte sığınma evinde kaldığını belirten Sena Arslan, daha sonra yanına sığındığı annesinin izlerini kaybettirebilmek için evini taşıdığını söyledi. Sena Arslan; "4 aya yakın oğlumla birlikte sığınma evinde kaldıktan sonra son çare anne ve babamın yanına yerleştim. Annemler kocama izimizi kaybettirebilmek için İstanbul'da başka bir mahalleye evini taşıdı. Ancak öz babam 'niye evlendin, neden bize gelip huzurumuzu bozdun' diye tepki gösterdi" diye konuştu.

"YETKİLİLER SESİMİ DUYSUN"

Kocasının tehditleri nedeniyle evden dışarı çıkamadığını belirten Sena Arslan, şuan sadece annesinin çalıştığını ve zor durumda olduğunu söyledi. Ocak ayında açtığı boşanma davasının hala görülmediğini belirten Sena Arslan; "Ben şu an evdeyim ve işe gidemiyorum. Evde sadece annem çalışıyor. Ocak ayında boşanma davası açtım, 3'te ceza davası var. Ama bir yıldır dava görülmedi. Ben artık sokağa çıkamıyorum. Ne olur yetkililer sesimi duysun ve bu cani cezalandırılsın. Bana yaptığı işkencelerle hayatımı zindana çevirdi. Ben kadın cinayetlerinin son kurbanı olmak istemiyorum" dedi.