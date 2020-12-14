Siirt'te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Akşam saatlerinde aniden bastıran kardan ötürü yolda mahsur kalan araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri araçları, yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde kurtardılar.

Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunun yaklaşık 20 köy ve mezraya bağlantı sağladığını açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; "Karla mücadele çalışmamız başlamış bulunmaktadır. Yılın ilk karı Pervari ilçesi Geçittepe yoluna düştü. Geçittepe köy yolumuz grup köy yolumuzdur, 20 köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yoldur. Bundan dolayı yolumuz büyük önem arz etmektedir. Yolun kapanması ile ilgili gelen ihbar üzerine ekiplerimiz grup köy yolu olan Geçittepe'ye sevk edildi ve yaklaşık 5 aracı kurtararak yolun ulaşıma açılmasını sağladılar. Şuana kadar diğer ilçelerimizde herhangi bir sıkıntı yok ancak olması durumunda ise ekiplerimiz anında müdahale için hazır kıta bekliyorlar" dedi.