Silahlı gasp çetesine Özel Harekat destekli operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri silahlı gasp çetesine yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonu yaptı. 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çete liderinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı silahlı organize gasp çetesine yönelik operasyon yaptı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı gasp suçlarına karışan çete üyelerinin ikametlerine 32 ekiple yapılan şok baskınlara Özel Harekat'ta destek verdi.

OPERASYONDA BARUTA DUYARLI KÖPEK KULLANILDI

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çete lideri ile birlikte 13 kişi yakalandı. Polis operasyonunda Jandarma'nın baruta duyarlı köpeği de kullanıldı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca başka bir suçtan aranan şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyeleri Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.