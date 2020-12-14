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'ta kaçak içki operasyonunda 1 gözaltı

'ın Zara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki üretip, satan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, sahte içki üretimi için kargo ile 'dan getirttiği malzemelere el koyuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:04 ABONE OL
Sivas'ta kaçak içki operasyonunda 1 gözaltı

Zara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K isimli şüphelinin, kaçak içki üretimi için İstanbul'dan sipariş verdiği malzemeleri, kargo şirketinden teslim alacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kargo aracını, ilçe girişinde durdurdu. İstanbul'dan A.K. adına gönderilen kargo paketine el koyuldu.

Savcılık huzurunda açılan paketten, içki yapımında kullanılan 5'er litrelik 10 bidon içinde alkol bazlı yer ve yüzey temizleyici çıktı. Şüpheli A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Sivas'ta kaçak içki operasyonunda 1 gözaltı
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