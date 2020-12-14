Sokağa çıkma yasağında evlere girerken yakalandı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında evlere girmeye çalışan bir hırsız suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliye; sokağa çıkma yasağına uymadığı için üç bin 180 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi, Bahçelievler İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir adresten hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli U.D.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin yanındaki çantadan şarjlı matkap, alet çantası, tablet bilgisayar, İngiliz anahtarı, kol saati, uydu alıcısı, kumanda ve iki murç çıktı. Malzemelerin çalıntı olduğu saptandı. Sokağa çıkma yasağına uymayan şüpheliye üç bin 180 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.