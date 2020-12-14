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Son dakika: Görevden alınan 'li eski belediye başkanı hakkında hapis kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen soruşturmada görevden alınan 'li Kocaköy eski Belediye Başkanı , yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:00 Son Güncelleme: 14.12.2020 14:01 ABONE OL
Son dakika: Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı hakkında hapis kararı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı. Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nazlier, katılmazken avukatları hazır bulundu.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN YARGILANDI

Duruşma savcısı, önceki celsede mahkemeye mütalaasını sunarak, Nazlier'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ve sanık Nazlier'in avukatlarının beyanlarını alan mahkemeye heyeti, davanın kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Nazlier'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

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Son dakika: Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı hakkında hapis kararı!
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