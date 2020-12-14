Son dakika haberi: 800 yıllık doğa olayı bu hafta görülecek! Satürn ve Jüpiter başrolde olacak...

800 yılda bir ortaya çıkan bu görüntü, Jüpiter ve Satürn'ün tek bir yıldız gibi parlamasına sebep olacak kadar yakınlaşmasından doğuyor.

Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşum yaşasa da bu yıl gerçekleşen yakınlaşma, her yılkinden çok daha farklı. 800 yılda bir bu doğa olayının gerçekleşmesini sağlayan bu iki gezegen, daha önce 4 Mart 1226'da birbirine bu kadar yakınlaşmıştı.