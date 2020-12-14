SON DAKİKA HABERİ! Arkadaş ihaneti kuyumcuda ortaya çıktı! Evini satıp altın almıştı... Hayatının şokunu yaşadı!

İŞSİZ OLMASINA RAĞMEN YENİ ARABA VE CEP TELEFONU ALMIŞ



Konuyla ilgili soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucu söz konusu altınları N.Y.'nin arkadaşı B.Ç.'nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine 12 Aralık günü polis şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

B.Ç.'nin sık sık N.Y.'nin evine gittiği ve işsiz olmasına rağmen yakın zamanda eşine yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığını öğrenildi. Arkadaşı B.Ç.'nin ara sıra evine geldiğini ve altınlarının yerini ona geçmişte söylediğini belirten N.Y. ise B.Ç.'den şikayetçi oldu. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ç.'nin daha önce de dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç., burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.