Son dakika haberi: Eski sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanmıştı! İşte Çağla'nın son durumu...

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer tarafından bıçaklandı.

NORMAL ODAYA ALINDI

10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı. Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı.

ESKİ SEVGİLİ UFUK ÖZER, OLAYIN ARDINDAN TESLİM OLMUŞTU

Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.