Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Evdekileri baklavayla uyutup 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı! Müge Anlı az önce müjdeyi duyurdu...

haberi: Evdekileri baklavayla uyutup 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı! az önce müjdeyi duyurdu...

Akıllara durgunluk veren olayın ardından gelişmeleri yaşanıyor. 'nın proramında da işlenen olay 'da gerçekleşti. 28 yaşındaki M.E isimli kişi misafirliğe gittiği evdekileri götürdüğü baklava ile uyuttuktan sonra evin 16 yaşındaki kızı Emine'yi kaçırdı. Engelli Emine'nin ailesi kızlarından haber alamayınca Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Canlı yayında anlattıklarıyla herkesi hüzne boğan Emine'nin ablası F.K, kardeşinin zor durumda olduğunu ifade etti. Müge Anlı'nın son dakika olarak aktardığı bilgiye göre 16 yaşındaki Emine, zorla tutulduğu polis operasyonu sonucu bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:17 Son Güncelleme: 14.12.2020 13:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Evdekileri baklavayla uyutup 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı! Müge Anlı az önce müjdeyi duyurdu...

Son dakika bilgisine göre misafirliğe gittiği evin engelli genç kızını kaçıran 28 yaşındaki M.E, Emine'yi alıkoydu. Misafirliğe giderken getirdiği baklava ile ev halkını uyutan sapkın kişi, baklavadan bir tane bile yemedi. Uzun süredir takık olduğu 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçıran M.E'nin nerede olduğu bilinmiyor. Son dakika bilgisine göre 16 yaşındaki Emine, kendisini kaçıran Muhammed'in ablasının evinde bulundu.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Adana'da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan'daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Kaçırılan Emine'nin ablası...

Müge Anlı'da akılamaz olay! Kaçırılan 16 yaşındaki kız çocuğu olayında canlı yayında son dakika flaş gelişme | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Evdekileri baklavayla uyutup 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı! Müge Anlı az önce müjdeyi duyurdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA