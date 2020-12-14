SON DAKİKA HABERİ! Galata Köprüsü'ndeki cinayette kamera görüntüleri dehşete düşürdü!

Maral "Görüntüler gösteriyor ki sanığın olay öncesinde de taşkın ve agresif hareketleri var, çevreye zarar veriyor. Alkollü olduğu görülen sanığın muhtemelen parası da bitince müvekkilim ve arkadaşlarına bıçak göstererek para istiyor. Verilen 5 TL'yi beğenmeyince yere atıp, orada bulunan kalasla müvekkilimin kafasına vuruyor. Ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce de olay yerinden kaçıyor. Bu görüntüler de bir kez daha gösterdi ki olayda hem kasten adam öldürme hem de nitelikli dolandırıcılık suçu gerçekleşmiştir" dedi.