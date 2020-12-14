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Son dakika haberi: Hamile kadına sokak ortasında kabusu yaşattı!

Dehşete düşüren olay 'da meydana geldi. Hamile bir kadın, sokak ortasında yanına gelen bir adamın sözlü saldırısına uğradı. Şehir eşkıyası adam, kendisine tepki gösteren kadına tekme atarak kayıplara karıştı. Yere yığılan kadına çevredeki vatandaşlar müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberine göre kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:10 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Hamile kadına sokak ortasında kabusu yaşattı!

SON DAKİKA HABERİ! VİCDANSIZ ADAM HAMİLE KADINA TEKME ATIP KAÇTI

Batman'da sokak ortasında hamile olduğu öğrenilen bir kadın kimliği belirsiz bir kişi tarafından itilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi 1601 sokakta yaşandı. Yaya olarak sokakta seyreden Güler G. adındaki hamile kadın, ismi öğrenilemeyen bir erkek tarafından önce sözlü saldırıya uğradı. Tepki göstermesi üzerine tekme ile itilen kadın sokak ortasında yere yığıldı. Saldırıyı yapan şahıs olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardım ederek ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Güler G. tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Hamile kadına sokak ortasında kabusu yaşattı!
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