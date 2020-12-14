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Son dakika haberi! 'ın yardım çığlığı: Günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdü

Kadına şiddet vakalarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da yaşayan bir çocuk annesi 24 yaşındaki , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım çığlığını duyurmaya çalıştı. 5 yıldır evli olduğu Özgür Arslan'dan gördüğü şiddetle hayatı kabusa dönen genç kadın, bugüne kadar yaşadığı olayları gazetecilere anlattı. Son dakika haberine göre Sena Arslan, yaptığı açıklamada "Defalarca elimi ayağımı bağlayıp dövdüğünü biliyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:17 Son Güncelleme: 14.12.2020 16:51 ABONE OL
Son dakika haberi! Sena Arslan'ın yardım çığlığı: Günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdü

SON DAKİKA HABERİ! GENÇ KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI!

5 buçuk yıl önce Ö. Arslan ile evlenen Sena Arslan isimli bir çocuk annesi kadın önceki gün sosyal medyadan eşinden şiddet gördüğünü ve defalarca kez karakolluk olup sığınma evinde kalmasına rağmen halen ölüm mesajları aldığını ifade ederek sesini duyurdu. Bir yakının yanına sığınan Sena Arslan, Özgür Arslan'ın kendisinin elini ayağını bağlayıp şiddet uyguladığını da ifade ederken konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını arayıp yeniden polis merkezine çağırdı.

Polis merkezine bir kez daha ifade için çağrılan Arslan, "İşkence boyutunda şiddet gördüm aynı zamanda psikolojik olarak da bu şiddeti gördüm. Aylardır tehdit altındayım yaklaşık 3 - 4 ay sığınma evinde kaldım. Geldiğimden beri sürekli beni tehdit ediyor. Açılmış bir sürü mahkemem var, hala bir sonuç yok. Bu noktaya gelebilmem için böyle bir şey yapmam lazımdı. Gerekli her yerden aradılar" dedi.

"GÜNLERCE ELİMİ AYAĞIMI BAĞLAYIP DÖVDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Sosyal medyadaki paylaşımından sonra gereken yerlerden arandığını ifade eden Arslan, "Dün geceden beri çok güzel telefonlar alıyorum. Haluk Levent aradı. Ankara'dan aradılar bir sürü kadın dernekleri aradı. Bu süreçte bana yardımcı olacağını söylediler. Bu adli sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Benim derdim sadece boşanmak değil eşim tarafından yapılan bu şiddetlerden dolayı ceza almasını istiyorum.

Benim günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdüğünü biliyorum. Aldatıyormuşum ama sorsan hiçbir sebep sunamıyor önüme. Evin modemini dışarı ile paylaşıyormuşum ne demek olduğunu bilmiyorum ama asla böyle bir şey olmadı. Fake hesaplarım varmış. 'Elimde kanıtlar var' diyor ama bunları mahkemeye sun diyorum çünkü hiçbir şey yapmadığıma çok eminim. Yaklaşık 8 aydır bu haldeyiz" diye konuştu.

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Son dakika haberi! Sena Arslan'ın yardım çığlığı: Günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdü
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