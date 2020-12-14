Son dakika haberi! Sena Arslan'ın yardım çığlığı: Günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdü

Benim günlerce elimi ayağımı bağlayıp dövdüğünü biliyorum. Aldatıyormuşum ama sorsan hiçbir sebep sunamıyor önüme. Evin modemini dışarı ile paylaşıyormuşum ne demek olduğunu bilmiyorum ama asla böyle bir şey olmadı. Fake hesaplarım varmış. 'Elimde kanıtlar var' diyor ama bunları mahkemeye sun diyorum çünkü hiçbir şey yapmadığıma çok eminim. Yaklaşık 8 aydır bu haldeyiz" diye konuştu.

İstanbul'da eşi tarafından şiddet gören kadından sosyal medyada yardım çığlığı | Video