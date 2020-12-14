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: 'de genç kadını darp etmişti! Şüpheli tekrar adliyeye sevk edildi

'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 'ı darp ettiği için çıkarıldığı mahkemece şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan M.H.B., 3'üncü kez adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:33 Son Güncelleme: 14.12.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Şişli'de genç kadını darp etmişti! Şüpheli tekrar adliyeye sevk edildi

Şişli'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi.

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Darp raporu alan Erçakar, M.H.B. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Tuğba Erçakar, kendisine yönelik tehditlere devam etmesi üzerine M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu.

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Bunun üzerine dün gözaltına alınarak ifadeye çağrılan şüpheli, Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcının, sorgu işlemini bugün yapacağını belirtmesi üzerine M.H.B., bu kez de Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. M.H.B., bu sabah polis merkezinden çıkarılarak 3'üncü kez adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi: Şişli'de genç kadını darp etmişti! Şüpheli tekrar adliyeye sevk edildi
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