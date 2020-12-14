SON DAKİKA - Van'da korkutan deprem! Iğdır, Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van - Tuşba'da saat 00.58'da 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır, Hakkari ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ - VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

Son dakika Van depremi ile ilgili tüm detayları şöyle;