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SON DAKİKA - Van'da korkutan ! Iğdır, Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! ve BURADA...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen aktif fay hatlarının uzanış yönünde yer alan ülkemizde son dakika olayları yaşanıyor. ile Afet ve () tarafından yayınlanan verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 9.20 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntılar Iğdır, Hakkari ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.12.2020 01:50 Son Güncelleme: 15.12.2020 01:50 ABONE OL
SON DAKİKA - Van'da korkutan deprem! Iğdır, Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van - Tuşba'da saat 00.58'da 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır, Hakkari ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ - VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

Son dakika Van depremi ile ilgili tüm detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

VAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4.7'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.

SON DAKİKA - Van'da korkutan deprem! Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'TAN VAN DEPREMİ AÇIKLAMASI

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin AFAD'tan ilk açıklama yapıldı. AFAD açıklamasında, Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. ifadelerine yer verildi.

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA - Van'da korkutan deprem! Iğdır, Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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