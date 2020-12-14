Son Dakika Haberi | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle, dünyada yaşanan sağlık ve ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de de vaka sayısı artış hızı ve ağır hasta sayısındaki artış hızını düşürmek için çeşitli tedbirler uygulanıyor. 2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar için merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, 14 Aralık akşam saatlerinde sona erdi. Peki, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir ifade kullandı mı, yeni bir tedbir açıklandı mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Aralık ayı itibariyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri yakın mercekten takip ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" dedi…