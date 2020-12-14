Son dakika haberler: "Koronavirüs hastalarını tespit ediyor" dediler, gerçek bambaşka çıktı!

Çekim yaptık ve sosyal medyada paylaştık. Sosyal medyada çok fazla yayıldı ilgi gördü. İlginç bulundu. Bu konuda uzman doktorlarla görüştük. Videoyu paylaştıktan sonra koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın yan etkisi olduğunu öğrendik. İlacın içindeki fosforun tırnaklardaki etkisiymiş. Vücudun hastalık sonrası ürettiği antikorla ilgili bir durum olsaydı, büyük bir buluş olabileceğini düşündük. Ya da virüsün insan vücudunda bu şekilde etki bıraktığını ve bu makineyle tespit edildiğini sandık. Konusunda uzman doktorlar, kullanılan ilaçlarla ilgili olduğunu ilettiler. İhracat yapan firmayız. Merakımızı girdirmek istedik, işin doğrusunu öğrendik" dedi.