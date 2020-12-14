SON DAKİKA HABERLER: "Sizi CİMER'e şikayet edeceğim" diyen kadına CİMER'den büyük şok!

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'DEN yanıt geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkisinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi.
Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.
Maskesiz gezen kadından polise: "Artistliğiniz kime" | Video