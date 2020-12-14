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Haberi: çöktü mü? Youtube neden açılmıyor ve erişim sorunu ne zaman düzelecek?

neden açılmıyor? Youtube çöktü mü? Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Youtube'da kullanıcılar bir süredir erişim problemleri yaşıyor. Öğlen saatlerinde başlayan erişim problemi nedeniyle pek çok kullanıcı 'Youtube çöktü mü, youtube'a neden giremiyorum?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Youtube'a girmeye çalışan kullanıcılar ise 'Something went wrong' yazısı ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Youtube'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? went wrong hatası nedir? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:24 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor ve erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı bir süredir sosyal medya platformu olan Youtube'a erişim sorunu yaşıyor. Youtube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar 'something went wrong' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Bu hata yaklaşık 14.00'dan beri kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öte yandan sorunun Dünya genelinde yaşandığı belirtildi. Peki, Youtube Something went wrong hatası nedir? Youtube'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YOUTUBE SOMETHİNG WENT WRONG HATASI NEDİR?

"Something went wrong" hatası Youtube'da herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında verilen "bir şeyler yanlış gitti" hatası olarak veriliyor.

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Son Dakika Haberi: Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor ve erişim sorunu ne zaman düzelecek?
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