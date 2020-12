Son Dakika Haberi: Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor ve erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı bir süredir sosyal medya platformu olan Youtube'a erişim sorunu yaşıyor. Youtube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar 'something went wrong' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Bu hata yaklaşık 14.00'dan beri kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öte yandan sorunun Dünya genelinde yaşandığı belirtildi. Peki, Youtube Something went wrong hatası nedir? Youtube'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…