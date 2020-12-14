Su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşın suyu kuyusuna düşen koyununu kutardı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada; "İlimiz merkeze bağlı Yarmakaya köyünde ikamet eden Hüseyin Görmez adlı vatandaşımız bizleri arayarak evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna kendisine ait olan keçinin düştüğü ihbarında bulundu. Köye giden ekiplerimiz yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya salladıkları halatla keçiyi yukarıya sağ salim çıkarmayı başardı ve sahibine teslim etti." denildi.

Keçisine sağ salim kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Hüseyin Görmez, "Sabah kalktığımızda keçinin sesini duyduk ve kuyuya düşmüş olduğunu gördük. Adıyaman belediyesine haber vermemiz üzerine ekipler gelerek sağ salim bir şekilde keçimizi yukarıya çıkarmayı başararak bizlere teslim ettiler, çok mutlu olduk şayet başına bir şey gelseydi çok üzülürdük. Ben Adıyaman belediyesi itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.