Tandırda düşen çocuk 23 gündür tedavi görüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahçede oynarken tandıra düşerek ayak, bacak ve sırtında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 3,5 yaşındaki Havva Akar, Erzurum'da tedavi oluyor. İlçenin Çiçekveren köyünde yaşayan 5 çocuk babası Burhan Akar, eşi ile 23 gün önce ekmek pişirmek için bahçedeki tandırı yaktıkları sırada kızı Havva'nın bahçede oynadığı ve tandıra düştüğünü söyledi.

Burhan Akar, herkesin çocuklarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Akar; "Bahçenin dışında mangal yakmıştım. Mangala bakmak için çıktığımda kızım da annesinin peşine mutfağa gidiyordu. Sonra 'baba' diye bağırma sesi gelince koşarak bahçeye gittim ve kızımın tandıra düştüğünü gördüm. Tandır yerde olduğu için çocuk bahçede oynarken görmüyor ve içine düşüyor. Herkes çocuklarına çok dikkat etsin ve iyi baksın. Kızımız dikkatsizliğimiz yüzünden tandıra düştü. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Eşimle daha dikkatli olsaydık, böyle duruma düşmezdik. Çocukları tandırdan ve sobadan uzak tutun. Burada doktorlarımız, personel ve hastane imkanları çok iyi, hepsinden Allah razı olsun. Tedavimiz güzel geçiyor. Devletimiz, milletimiz var olsun." şeklinde konuştu.