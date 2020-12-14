Toplu taşıma araçlarında ‘HES Kodu’ uygulaması başlıyor

Adıyaman Belediyesi, daha önce belediye binalarına girişte uygulamaya koyduğu HES Kodu sorgulama işlemini şimdi de toplu taşıma araçlarında uygulamaya başlıyor.

Yeni sistemin yarın itibariyle hayata geçeceğini hatırlatan yetkililer, Yaman Kartlarını HES Kodu ile eşleştirmeyen vatandaşları bir kez daha uyardı. Yetkililer, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığı için ilimizdeki toplu taşıma araçlarında HES Kodu dönemini başlatıyoruz. İnternet üzerinden yapılacak olan başvuruyla bundan sonra vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilecekler. Bunun için yapılması gereken tek şey; internetten hes.adiyaman.bel.tr adresine girilerek, karşımıza çıkan sayfadaki formu doldurup, HES Kodumuzla Yaman Kartımızı eşleştirmektir. 15 Aralık itibariyle HES Kodu ile eşleştirilmesi yapılmayan Yaman Kartları geçersiz olacaktır" diye bilgi verdi.