Türkiye’de bir ilk; Mersin’de ‘Esnaf Seninle’ projesi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Türkiye'de ilk kez il genelinde mal ve hizmet üreten işletmelerin il, ilçe ve mahalle ölçeğinde erişilebilirliğinin artırılması, kentte yaşayan vatandaşların semtindeki esnafına ulaşabilmesi amacıyla 'ESNAF SENİNLE' mobil ve web uygulama yazılımının hayata geçirdiklerini söyledi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Covid-19 salgın sürecinde hem sağlığın korunması hem de işletmelerin ayakta kalabilmeleri adına e-ticaretin kritik bir önem kazandığına dikkat çekerek, yerelde faaliyet gösteren esnaf sanatkarların dijital dönüşümle rekabet edilebilirliklerinin arttırılması, kent ekonomisinin geliştirilmesi ve vatandaşların yerel esnafa ulaşımını kolaylaştırmak adına 'ESNAF SENİNLE' mobil ve web uygulama yazılımını hayata geçiriyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ MERSİN'DE

Türkiye'de ilk kez Mersin'de hayata geçirilecek olan 'ESNAF SENİNLE' web ve mobil uygulama yazılımı ile Mersin il genelinde faaliyet gösteren işletmelerin mal ve hizmetlerinin tanıtılması, satış ve pazarlama ağlarının geliştirilmesi, teknolojik değişim ve dönüşümlere uyum sağlayabilmesinin amaçlandığın belirten Başkan Dinçer, "Söz konusu yazılım uygulamasıyla kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın da semtindeki işinin ehli esnaftan mobil alışverişe ulaşabilmesinin önü açılacak" dedi.

MERSİN ESNAFI E-TİCARETE ADIM ATIYOR

Başkan Dinçer, "Dijital dönüşümün yaşandığı Türkiye'de büyük işletmeler bu dönüşüme kolay uyum sağlayabilmekte ve hatta dönüşümün seyrini belirleyebilmektedir. Ancak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, esnaf-sanatkarlarımız bu dönüşüme ayak uydurabilmekte güçlük çekmektedir. Teknik, mali, insan kaynağı, dijital okur yazarlık eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanan uyum sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla Birliğimizce kamu ve özel sektör işbirliğinde hayata geçirilen 'ESNAF SENİNLE' projemiz ile şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin esnaf-sanatkarlarımızla, işletmelerimizle mobil uygulamamız aracılığıyla buluşturulması hedeflenmiştir" dedi.

15 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ BAŞVURULAR ALINACAK

Başkan Dinçer, sipariş usulü, adrese teslim veya gel-al şeklinde çalışabilen bakkal, çiçekçi, market, kasap, unlu mamuller, kırtasiye, kuruyemişçi, restoran, manav gibi işletmelerin öncelikli olarak sisteme dahil edilebilmesi için https://esnafseninle.com/Firma/FirmaRegister belirtilen adrese 15 Ocak 2021 tarihine kadar bilgilerini eksiksiz doldurarak kayıt olmaları gerekiğini belirtti.