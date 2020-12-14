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’yi ağlatan minik kız sağlıkçı babasına doyasıya sarıldı

’da karantinada olan sağlıkçı babasına merdivenlerden seslenen ve tüm ’yi duygulandıran minik Ecem nihayet babasına kavuştu. Karantinası sona eren baba ile kızı birbirine doyasıya sarıldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:56 ABONE OL
Türkiye’yi ağlatan minik kız sağlıkçı babasına doyasıya sarıldı

Bursa'da karantinada olan sağlıkçı babasına merdivenlerden seslenen ve tüm Türkiye'yi duygulandıran minik Ecem nihayet babasına kavuştu. Karantinası sona eren baba ile kızı birbirine doyasıya sarıldı.

İznik ilçesinde filyasyon ekibinde sağlık görevlisi olarak çalışan babası Bülent Durmuş koronavirüse yakalanmış ve evlerinin çatı katında kendisini 14 gün süreyle karantinaya almıştı. Karantina günlerinde babasına yaklaşamayan minik Ecem, merdivenlerden seslendiği babasına "Baba seni çok özledim sana sarılmak istiyorum" demiş ve tüm Ülkeyi göz yaşlarına boğmuştu.

KARANTİNA BİTTİ HASRET SONA ERDİ

14 günlük karantina süresi dolan babası ile buluşma heyecanı yaşayan Ecem, nihayet babasına kavuştu. Tıpkı merdivenlerden seslendiği gibi, babasına sımsıkı sarılan minik Ecem, dakikalarca babasının kucağından ayrılmadı.

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Türkiye’yi ağlatan minik kız sağlıkçı babasına doyasıya sarıldı
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