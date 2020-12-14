Ukraynalı asıllı kadın evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Gelen çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



KLİMA SOĞUKTA AÇIK



Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. Eve çağrılan olay yeri inceleme polislerinin ilk belirlemelerine göre Demchenko'nun vücudunda herhangi bir kesik ve darp izine rastlanmadı. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



